Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька вразила квітучим виглядом у розкішній сукні
Вітвіцька, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, вразила розкішним зовнішнім виглядом.
Ведуча опублікувала в своєму Instagram нове фото, яке захопило її шанувальників.
Телеведуча позувала в розкішній, пишній червоній сукні з відкритим декольте. Свій образ знаменитість доповнила підвіскою на шиї, красивою укладанням і ніжним макіяжем.
"Скучили за красивими заходами і теплими зустрічами?"–- написала Соломія.
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"Вам дуже красиво в цій сукні", " Білосніжка", " як же вам йде!!!! Сукня бомба", " Непогано", "Богиня", " Ля Цариця! Фон і обстановка тільки не ті, замок або карета треба, щось таке "- пишуть компліменти користувачі Мережі в коментарях.
Раніше ми писали, що відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька вразила мережу відвертим визнанням
Вітвіцька розповіла, що розлучається з чоловіком Владиславом Кочатковим, який молодший за неї на вісім років.
Вітвіцька підкреслила, що не збирається більше коментувати цю тему.
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