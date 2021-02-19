Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька вразила квітучим виглядом у розкішній сукні

Вітвіцька, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, вразила розкішним зовнішнім виглядом.

Ведуча опублікувала в своєму Instagram нове фото, яке захопило її шанувальників.

Телеведуча позувала в розкішній, пишній червоній сукні з відкритим декольте. Свій образ знаменитість доповнила підвіскою на шиї, красивою укладанням і ніжним макіяжем.

"Скучили за красивими заходами і теплими зустрічами?"–- написала Соломія.

"Вам дуже красиво в цій сукні", " Білосніжка", " як же вам йде!!!! Сукня бомба", " Непогано", "Богиня", " Ля Цариця! Фон і обстановка тільки не ті, замок або карета треба, щось таке "- пишуть компліменти користувачі Мережі в коментарях.

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Вітвіцька розповіла, що розлучається з чоловіком Владиславом Кочатковим, який молодший за неї на вісім років.

Вітвіцька підкреслила, що не збирається більше коментувати цю тему.

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