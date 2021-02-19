Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес одягла заради концерту міні-костюм з сіточкою

Дженніфер Лопес присвячують догляду за собою кожен день не менше години, адже дуже боїться отримати в'янучу і зморшкувату шкіру. Так як Дженніфер постійно її зволожує, вона має кілька різних лайфхаків по догляду за собою.

Наприклад, щоб підтримувати водний баланс, зірка не тільки п'є багато води, але ще і постійно користується різними маслами. Також артистка робить 3 рази на тиждень зволожуючі маски для обличчя, тіла і волосся.

Саме тому Лопес на сцені, як видно з фото, форми не приховує. Заради фігури знаменитість відмовилася від шкідливих продуктів і звичок, а також тренується чотири рази на тиждень. 51-річна Лопес також робить акцент на підкачаних ногах і сідницях. У білому костюмі з сіточкою і тонкими стрічками на руках зірка виглядала дивно не схоже на ті фото, які сама показує в Instagram.

Хоч артистка і запевняє, що займається багато, нерідко на фото без фотошопу можна помітити, що артистка все ж продовжує набирати вагу.

Відзначимо, Лопес має намір знятися в серіалі від Нетфлікс, тому старанно працює над собою.

На одному зі знімків можна помітити, що Дженніфер в реальному житті віддає перевагу простий і зручний одяг, а також не приховує фігуру, адже заради неї відмовилася від безлічі шкідливих продуктів:

"У тебе все ще є мій прекрасний ангел 😇; гарний вигляд; Вау, дитинко, люблю тебе, Дженніфер Лопес; Alowes дуже соковита; як багато, багато ті прекрасні форми зведуть з розуму; красива; чудово🔥 ну і дамочка; Ти виглядаєш краще, ніж багато років тому ; дуже безмірно дорогоцінні і красиві ваші форми».

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