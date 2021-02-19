Синоптики склали попередній прогноз, навесні 2021 року буде тепло і волого

Синоптики розповіли, чого чекати від весняної погоди в Україні. За попередніми прогнозами, опублікованими на сайті V-2021, температура навесні 2021 року буде досить теплою, а повітря вологе, передає Politeka.net.

Синоптики припускають, що нинішня зима найближчим часом почне потроху відступати, і завершиться на нульових значеннях вдень, і невеликим мінусом вночі. Вже в березні українці відчують плюсові градуси, середньодобова температура не буде опускатися нижче нуля, а вологість відновиться на рівні 59-78%.

Квітнева температура очікується зі стрибками до + 23 градусів. Нічна температура очікується на рівні + 5 + 8 градусів. А Травень прогнозують практично з літніми показниками температури, а також синоптики обіцяють рясні опади. Вологість до 85% в деяких регіонах країни.

У травні встановиться по-літньому спекотна температура і в літо Україна увійде з температурою від +30 градусів тепла.

В прогноз Українського гідрометцентру, найближчими днями в Україні очікується потепління, морози поступово відступлять від західних областей. Температура в інших регіонах коливатиметься вдень-5-6 градусів, вночі від -11 на півдні, до – 20 на півночі країни. Відзначимо, це нічна температура. Вдень в суботу та неділю 21 лютого, температура буде перебувати в межах близько в діапазоні від -2 до +2 градусів.

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