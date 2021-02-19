16-річна дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя, починаюча модель Діва здивувала дорослим образом

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок дівчини в Instagram з'явилося фото з професійної зйомки. Діва була одягнена в чорне стягуюче боді. Волосся дівчини акуратно спадали на плечі, підкреслюючи витончене обличчя. Юна зірка сиділа на підлозі, трохи округливши спину.

Особливу увагу шанувальників привернув той факт, що на фото було видно далеко не модельну фігуру починаючої зірки. На фото було видно повненькі стегна і невеликий животик. При цьому Діва абсолютно не соромилася позувати в обтягуючому вбранні.

Варто відзначити, що в коментарях під постом знайшлися критики, але були і ті, хто захищав модель.

"Трохи схуднути треба так то», "схудне і стане як дочка Кроуфорд ... "ніяка", " Спину тримай рівно!", "Прям поперло на фоточки сьогодні Дівку!", "така ж мила, як твоя мама", "Дивовижна", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, дочка Беллуччі і Касселя вирішила піти по стопах матері і стати моделлю. Дівчина вже встигла знятися в рекламі багатьох дорогих брендів. Нещодавно вона прикрасила обкладинку відомого європейського журналу, де з'явилися її фото у вельми дорослих образах.

Нагадаємо, що 16-річна дочка Моніки Беллуччі без білизни і сорому потрясла відвертою фотосесією: "Ну вся в матір!".

Як повідомляла Politeka, дочка Моніки Беллуччі полонила своєю ніжною "улоговинкою гріха": "Вся в маму".

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