Відомий фітнес-тренер Марина Боржемська, зірка "Зважені та щасливі", показала себе і розповіла про нові навички
На кадрах Марина позувала в прозорому вбранні, а ніжки залишилися зовсім без одягу. Красуня лежала в підвісній гойдалки, де задерла ноги вгору, виблискуючи апетитними стегнами. Марина закрила очі від задоволення, а руками взялася за сідниці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Хочу з вами поділитися секретом. Для одного проекту довелося навчитися танцювати на пілоні.
Сподіваюся, скоро покажу, що з цього вийшло. Такими темпами і до "танців з зірками" недалеко. Скажіть?",- написала зірка під фото.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Вау. Супер. На пілоні танцювати зовсім не просто. Тому за таку активність-поважаю"," з великим задоволенням вболівала б за вас на танцях 1+1", " Полюбому. Улюблена фея краси і стилю", "дуже цікаво побачити. Ви прекрасні в будь-якому образі. захоплююся Вами", "шикарна зачіска і ноги Марина", "Фея краси", "з такими ногами і відбір проходити не потрібно".
Ми писали, що тренер і телеведуча Марина Боржемська здивувала спокусливим фото з ванної кімнати.
На новому знімку Марина відображена в розкішній ванній кімнаті, вона вальяжно прилягла в білосніжну ванну, в якій, правда, немає води.
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