Нова солістка групи ВІА Гра Софія Тарасова вразила харизмою в ефектному шкіряному костюмі
19-річна українська красуня, яка не так давно приєдналася до оновленого складу легендарної групи, поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На знімках Тарасова позувала перед камерою в оригінальному образі. Так, юна дівчина приміряла чорний Шкіряний наряд, який надав їй особливої зухвалості. Софія одягла коротку шкіряну спідницю з блискавкою попереду, а також відвертий топ з такого ж матеріалу. Наряд привертає до себе увагу глибоким декольте і незвичайними лямками, що нагадують лямки сумки або рюкзака.
Важливою деталлю образу Софії стала її зачіска. Дві тугих гульки і зухвало звисають з боків локони волосся зробили зовнішність виконавиці ще більш цікавою. Її образ доповнив ще й макіяж з акцентом на очі.
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Свої знімки співачка супроводила пронизливою лірикою, яка починається словами:
"Я отупела,
стала черствее,
чувства все реже,
кто-то скажет - стала взрослее".
Шанувальники юної співачки тут же почали коментувати її пост.
"Ти вже вийшла. Ти-диво небес. Геніальна дитина-талантів не злічити", "красуня", "Вау", "вірш повністю описує те, що діється у мене всередині останні місяці!", "Дуже гарна", - пишуть люди.
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