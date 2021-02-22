Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в 51-рік виглядає неймовірно доглянуто

Дженніфер намагається братися за кілька справ відразу і не відкладає догляд за собою на потім. Поки зірка готується до зйомок у новому фільмі від Нетфлікс, вона також не забуває рекламувати бренд своєї косметики, яку презентувала кілька місяців тому. Також Лопес старанно тренується.

Перед камерами артистка не любить виглядати погано, адже якщо будуть помітні сліди недоглянутості і недбалості по відношенню до свого здоров'я, її просто розкритикують. Адже багато користувачів Instagram і так впевнені, що Лопес має таке ідеальне обличчя лише завдяки підтяжці і ботоксу. У 51 рік омолодитися років на двадцять зовсім непросто.

На фото ж видно, що в цілому фігура Лопес і її шкіра виглядають ідеально підтягнуто і гармонійно. А зелений бікіні вигідно підкреслює її вигини.

"Красивий купальник; Привіт, багата леді🔥; Моя любов J L😍; Bella❤; Краща жіноча роль ...!; Ця картинка прекрасна 🤗; ти виглядаєш краще і красивіше; Богиня❤ непристойно бути такою розкішною; все ще богиня», - пишуть шанувальники.

Наприклад, щоб підтримувати водний баланс, зірка не тільки п'є багато води, але ще і постійно користується різними маслами. Також артистка робить 3 рази на тиждень зволожуючі маски для обличчя, тіла і волосся.

Саме тому Лопес на сцені, як видно з фото, форми не приховує. Заради фігури знаменитість відмовилася від шкідливих продуктів і звичок, а також тренується чотири рази на тиждень. 51-річна Лопес також робить акцент на підкачаних ногах і сідницях.

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