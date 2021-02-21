Літак впав недалеко від столиці в Нігерії. Пілотові довелося відводити його від житлових кварталів перед падінням

Трагедія сталася вдень 21 лютого неподалік від Абуджі – столиці Нігерії. Місцеві ЗМІ повідомляють про падіння військового лайнера King Air 350 в полі недалеко від міста.

При цьому, очевидці розповіли, що перед катастрофою пілот навмисно відвів літак убік від житлових кварталів.

За повідомленнями ЗМІ, на борту літака перебували вісім осіб. За попередніми даними, ніхто не вижив. Повідомляється, що літак повністю згорів після падіння.

Міністр авіації Нігерії Хаді Сіріка повідомив на своїй сторінці в Twitter, що літак вилетів в місто Мінна. За його словами, безпосередньо перед катастрофою екіпаж подав сигнал про відмову двигуна.

У мережі публікують кадри з місця трагедії.

Раніше велика авіакатастрофа в цьому році сталася в Індонезії. НП сталася вдень 9 січня з рейсом SJ182, який вилетів зі столиці країни Джакарти і прямував в Понтіанак.

Як показують прилади, відразу після набору висоти пасажирський Boeing 737-500 буквально за одну хвилину «впав» на 3000 метрів. Разом з цим диспетчери втратили зв'язок з екіпажем, а борт повністю зник з радарів.

Пізніше стало відомо, що літак впав у море.

Нагадаємо, літак з десятками пасажирів зник з радарів, що відомо: перші подробиці НП.

Як повідомляла Politeka, літак впав на житловий будинок, кадри з місця трагедії і що відомо про загиблих: "перетворився на руїни з попелу".

Також Politeka писала, що НП в аеропорту Одеси: літаки з пасажирами не долетіли до місця призначення через негоду, відео.