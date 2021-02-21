Дружина музиканта і продюсера Олександра Цекало Дарина Ервін захопила спокусливим образом

Цього разу Дарина здалася в тоненькій майці, під якою не виявилося білизни. Ервін стояла біля полотна, притискаючись пишним бюстом до тканини. Красуня позувала боком, розвернувшись обличчям до фотографа, а волосся вирішила залишити розпущеним. Кадр вийшов легким і крапельку пікантним, адже 29-річна дружина Цекало виглядає розкішно. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"О Боже мій", - написано під публікацією.

Фанати поставили 100 лайків і написали кілька коментарів:

"Космічна, нереально красива дівчинка, уявляю як Олександр щасливий, милуючись такою красою", "головне щоб страшно не було".

Відомо, що Дарина у Олександра вже четверта дружина. Парочка почала відносини в 2018 році, а в 2019 році зареєстрували Беверлі-Хіллз, місті у Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, США.

Ми писали, що 29-річна дружина музиканта і продюсера Олександра Цекало Дарина Ервін показала достоїнства фігури.

Ервін опублікувала знімок, зроблений в дзеркалі. Красуня позувала в бешкетному халатику з рослинним принтом. Свій пишний бюст Дарина стиснула тісним чорним топом. Апетитні "близнючки" визирали в декольте, радуючи фанатів.

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