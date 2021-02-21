Відома модель Хлої Кардаш'ян показала себе, захопивши фанатів

На фото Хлої позує в топіку і бікіні, яке переважно складалося з ниточок. Модель зняла себе по бюст, зробивши акцент на розкішних сідницях, в які впирався каблук взуття. Красуня додала ще більшої пікантності кадру, притиснувши "горішок" пальчиками руки, хвалячись розкішним манікюром і обручкою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нові туфлі падають", - написала зірка під фотографією в Instagram.

Фанати поставили понад 700 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вони", "ось це подарунок тіла в неділю", "ця тонка талія плюс обручка на пальці", "ну Доброго ранку, Хлої", "Я не знаю, на що звернути увагу", " це її спосіб дати нам знати, що вона заручена?!", "Ем, ти не можеш побачити черевик"," Хм, давай поговоримо про великий камінь у тебе на пальці", " на ці черевики ніхто не дивиться, дитинко. Ми дивимося на обручку!!!!", "Якби мова йшла про черевики, ми б побачили черевик", " хто - небудь ще не збирається говорити про цю обручку?".

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На фото Хлої позувала в прозорій блузці і бікіні, яке практично складалося з мотузочок.

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