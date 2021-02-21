Знаменита фітнес-модель Ана Чері вразила накачаним тілом в обтягуючому вбранні

Популярна американська красуня, на яку підписані більше 12 мільйонів чоловік, поділилася новими спекотними знімками в своєму Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Як відомо, Чері веде здоровий спосіб життя і активно підтримує тіло в ідеальній формі. На нових фото модель наочно продемонструвала результат постійних тренувань. Для цього Ана одягла спокусливий спортивний костюм, який підкреслив кожен вигин її фігури.

Так, модель приміряла чорні легінси і зручний спортивний топ на блискавці. Модель кокетливо розстебнула наряд, подражнивши фанатів своїм значним декольте.

На одному зі знімків Чері присіла навпочіпки, спокусливо вигнувши спину і прикривши очі. Обриси її фігури так і притягують до себе погляд.

Шанувальники красуні прийшли в захват від її нових знімків.

"Милашка", "така красива", "дуже добре", "це фото зробило мій день", "чудова", "Ангельське личко, вона зачарувала божественною красою і ніжністю", "Чорний тобі личить", "красива чорна кішечка", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Чері показала форми в прозорій сукні.

Модель потрясла своїми шикарними формами на відео. Під сукню Ана одягла ліфчик тілесного кольору і крихітні трусики. Красуня заворожила досконалостями з різних ракурсів.

Нагадаємо, Ана Чері прикувала погляд до своїх "бутонів" в розпусному платтячку: "поділитися з вами...".

Як повідомляла Politeka, Ана Чері потрясла пружними сідницями, насилу втиснувшись в лосини: "гаряча і небезпечна".

Також Politeka писала, що фітнес-модель Ана Чері ледве втримала пружних "подружок", розстебнувши топ: "який у тебе розмір?".