Знаменита фітнес-модель Ана Чері вразила накачаним тілом в обтягуючому вбранні
Популярна американська красуня, на яку підписані більше 12 мільйонів чоловік, поділилася новими спекотними знімками в своєму Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.
Як відомо, Чері веде здоровий спосіб життя і активно підтримує тіло в ідеальній формі. На нових фото модель наочно продемонструвала результат постійних тренувань. Для цього Ана одягла спокусливий спортивний костюм, який підкреслив кожен вигин її фігури.
Так, модель приміряла чорні легінси і зручний спортивний топ на блискавці. Модель кокетливо розстебнула наряд, подражнивши фанатів своїм значним декольте.
На одному зі знімків Чері присіла навпочіпки, спокусливо вигнувши спину і прикривши очі. Обриси її фігури так і притягують до себе погляд.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
57-річний Борисюк раптово вирішив омолодитися, Сумська ошелешила кадрами у косметолога: "Ну що ж, подивимося…"
Полякова закричала, збагнувши, хто став Сонцем на шоу "Маска", несподівані кадри: "Вміє інтригувати..."
Трагедія на курорті, Українка загинула на очах у чоловіка: "Відразу ж покликав рятувальників, але..."
Автобус з українцями потрапив у страшну ДТП за кордоном, фото: перші дані про загиблих
Шанувальники красуні прийшли в захват від її нових знімків.
"Милашка", "така красива", "дуже добре", "це фото зробило мій день", "чудова", "Ангельське личко, вона зачарувала божественною красою і ніжністю", "Чорний тобі личить", "красива чорна кішечка", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Чері показала форми в прозорій сукні.
Модель потрясла своїми шикарними формами на відео. Під сукню Ана одягла ліфчик тілесного кольору і крихітні трусики. Красуня заворожила досконалостями з різних ракурсів.
Нагадаємо, Ана Чері прикувала погляд до своїх "бутонів" в розпусному платтячку: "поділитися з вами...".
Як повідомляла Politeka, Ана Чері потрясла пружними сідницями, насилу втиснувшись в лосини: "гаряча і небезпечна".
Також Politeka писала, що фітнес-модель Ана Чері ледве втримала пружних "подружок", розстебнувши топ: "який у тебе розмір?".