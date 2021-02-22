Івано-Франківська область останнім часом лідирує в антирейтингу регіонів України щодо захворюваності коронавірусом
Так, за даними на 21 лютого в регіоні за попередню добу зафіксували 515 нових випадків.
У зв'язку із загостренням ситуації в регіоні навіть відкрили 16 карантинних контрольно-пропускних пунктів, на яких несуть службу спільно поліцейські, медики, рятувальники і військові, повідомила прес-служба поліції області.
"На контрольно-пропускних пунктах правоохоронці і медики здійснюють контроль за дотриманням карантинних обмежень у сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадянам і при необхідності перевіряють документи", – йдеться в повідомленні.
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У разі виявлення ознак захворювання людей направлятимуть до медичних закладів.
Повний список клнтрольно-пропускних пунктів:
Працюють цілодобово:
- Івано-Франківськ (автодорога Н-10, Калуське шосе)
- Івано-Франківськ (автодорога Н-09, вул. Галицька)
- с. Черніїв (Автошлях Т0906)
- с. Делятин, Надвірнянський район (автодорога Н-09);
- с. Яблуниця, Надвірнянський район (Автошлях Н-09).
Працюють з 06:00 до 21:00:
- с. Драгомирчани (Автошлях Н-09);
- Івано-Франківськ (автодорога Н-18, вул. Тисменицька)
- с. Отиня, Коломийський район (Автошлях Н-10);
- с. Іванівці, Коломийський район (Автошлях Т-0905)
- с. Мішин, Коломийський район (Автошлях Р-24);
- с. Турка, Коломийський район (Автошлях місцевого значення);
- с. Корнич, Коломийський район (автодорога Н-10);
- с. Гвіздець, Коломийський район (Автошлях Р-24);
- с. Грохолин ліс, Надвірнянський район (Автошлях Н-09);
- с. Цуцилів, Надвірнянський район (Автошлях Т-0906)
- смт Ворохта, Надвірнянський район (Автошлях Р-24).
При цьому головний лікар Городенківської лікарні Олександра Косовець розповіла, що вперше за весь період пандемії надійшли важкі киснезалежні діти, в тому числі двоє до року. А також у пацієнтів раніше не було таких важких ускладнень, як зараз.
"Ця хвиля covid - 19 буде важкою. Напевно, вірус дуже сильно мутував, адже є випадки, коли хворі взагалі не відчули що у них є серйозні проблеми в легенях, а прояви мінімальні. Субфебрильна температура 37,1 — 37,2-багато хто не звертають на неї уваги і продовжують відвідувати громадські місця без обстеження ПЛР", — додала Олександра Косовець.
Зазначається, що відділення для лікування хворих коронавірусом у Городенківській лікарні переповнені. Довелося в черговий раз перепрофілювати неврологічні ліжка під інфекційні.
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