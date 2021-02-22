Івано-Франківська область останнім часом лідирує в антирейтингу регіонів України щодо захворюваності коронавірусом

Так, за даними на 21 лютого в регіоні за попередню добу зафіксували 515 нових випадків.

У зв'язку із загостренням ситуації в регіоні навіть відкрили 16 карантинних контрольно-пропускних пунктів, на яких несуть службу спільно поліцейські, медики, рятувальники і військові, повідомила прес-служба поліції області.

"На контрольно-пропускних пунктах правоохоронці і медики здійснюють контроль за дотриманням карантинних обмежень у сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадянам і при необхідності перевіряють документи", – йдеться в повідомленні.

У разі виявлення ознак захворювання людей направлятимуть до медичних закладів.

Повний список клнтрольно-пропускних пунктів:

Працюють цілодобово:

Івано-Франківськ (автодорога Н-10, Калуське шосе)

Івано-Франківськ (автодорога Н-09, вул. Галицька)

с. Черніїв (Автошлях Т0906)

с. Делятин, Надвірнянський район (автодорога Н-09);

с. Яблуниця, Надвірнянський район (Автошлях Н-09).

Працюють з 06:00 до 21:00:

с. Драгомирчани (Автошлях Н-09);

Івано-Франківськ (автодорога Н-18, вул. Тисменицька)

с. Отиня, Коломийський район (Автошлях Н-10);

с. Іванівці, Коломийський район (Автошлях Т-0905)

с. Мішин, Коломийський район (Автошлях Р-24);

с. Турка, Коломийський район (Автошлях місцевого значення);

с. Корнич, Коломийський район (автодорога Н-10);

с. Гвіздець, Коломийський район (Автошлях Р-24);

с. Грохолин ліс, Надвірнянський район (Автошлях Н-09);

с. Цуцилів, Надвірнянський район (Автошлях Т-0906)

смт Ворохта, Надвірнянський район (Автошлях Р-24).

При цьому головний лікар Городенківської лікарні Олександра Косовець розповіла, що вперше за весь період пандемії надійшли важкі киснезалежні діти, в тому числі двоє до року. А також у пацієнтів раніше не було таких важких ускладнень, як зараз.

"Ця хвиля covid - 19 буде важкою. Напевно, вірус дуже сильно мутував, адже є випадки, коли хворі взагалі не відчули що у них є серйозні проблеми в легенях, а прояви мінімальні. Субфебрильна температура 37,1 — 37,2-багато хто не звертають на неї уваги і продовжують відвідувати громадські місця без обстеження ПЛР", — додала Олександра Косовець.

Зазначається, що відділення для лікування хворих коронавірусом у Городенківській лікарні переповнені. Довелося в черговий раз перепрофілювати неврологічні ліжка під інфекційні.

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