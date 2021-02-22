Відомий український актор Дмитро Ступка, який є онуком легендарного актора Богдана Ступки, прокоментував скандальні заяви дружини

Як передає Politeka.net, в інтерв'ю "ЖВЛ" Дмитро заявив, що його зачепили слова дружини, але він не сприймає їх дуже серйозно. За словами актора, його дружина дуже запальна жінка, тому інтерв'ю вона могла давати в поганому настрої. Розлучатися актор не має наміру.

У мережі стали на захист Ступки, порадивши йому розлучитися з жінкою, яка його так не поважає.

"Поліна не знала, що Дмитро не син мажор, олігарха син?", "Колись ця Поліна про всі свої слова пошкодує, тому що гроші не завжди приносять щастя. А ось порядний чоловік і хороший батько - безцінні. Будьте щасливі!", "хто б її знав, якщо б за Ступку заміж не вийшла?", "Зарозуміла, не розумна Логунова. Вважає себе представником вищої касти. Розлучайся Діма. Вона не для життя", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, в недавньому інтерв'ю телеведуча Поліна Логунова зізналася, що нещаслива у відносинах з Дмитром. За її словами, чоловік ніколи не забезпечував її, всього їй доводилося домагатися самостійно. Телеведуча заявила, що росте дуже швидко, а чоловік за нею не встигає. На її думку, вони можуть розлучитися, якщо все буде залишатися так само.

Нагадаємо, що хижа дружина Ступки без сорому скинула білизну, засвітивши тату в пікантному місці: "Це занадто солодко".

Як повідомляла Politeka, Дмитро Ступка після принизливих звинувачень розкрив, що відбувається в його родині: "у дружини є одна проблема...".

Також Politeka писала, що дружина Дмитра Ступки пригрозила розлученням і розповіла про проблеми в сім'ї: "Регулярно хочу померти".