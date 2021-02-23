Зірка "Жіночого кварталу" і проектів "Квартал 95", українська актриса Ірина Сопонару, вбила наповал пікантним образом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію фото, зроблених під час зйомок «Ліги сміху». Сопонару була одягнена в неймовірної краси біле плаття з дуже глибоким декольте. Виріз був настільки глибоким, що Сопонару ненароком засвітила татуювання в інтимному місці. Під бюстом, прямо посередині, у дівчини красувалося мініатюрне татуювання.

Варто відзначити, що за винятком екстра-декольте сам наряд був вельми скромним. Довгі об'ємні рукава надали образу елегантності, а довжина змістила акцент на бюст. Волосся Ірини були зібрані в акуратну гульку.

«А це пост подяки дизайнеру, яка створила для мене розкішну сукню, в якій я блищала на @ligasmeha. Світлана, спасибі тобі величезне", - підписала фото зірка.

У коментарях білявій бестії залишили масу приємних слів.

"Еталон краси", "Як завжди виглядаєш на мільйон доларів", "красуня", «Ти просто космос», «Мадам», «Ірочка зе бест», «шикарна жінка», "лялька", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Ірина Сопонару є однією з провідних актрис «Жіночого кварталу» і «Квартал 95».

Нагадаємо, що Сопонару з "Жіночого кварталу" захопила витонченою фігурою в крихітному платті:"Іруся, ти прекрасна".

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