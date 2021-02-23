Українських пенсіонерів чекає нова надбавка з 1 березня
Це випливає з рішення Кабміну міністрів з 1 березня на 11% підвищити розрахунковий розмір виплат. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.
Розмір індексації вважається як сума половини торішньої інфляції і половини від динаміки зростання зарплат за останні три роки. Рівень інфляції був у межах 5%, а зарплати зростали на 17% (у сумі виходить 22%, а половина – 11%).
Збільшення пенсійних виплат у березні стосуватиметься громадян, які отримують пенсію за віком, по інвалідності, з нагоди втрати годувальника та за вислугою років (медпрацівники та вчителі, чий стаж становить не менше 30 років роботи за професією).
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Всього перерахунок торкнеться 8 млн українців (з 11,4 млн пенсіонерів).
Середній розмір надбавки буде 308 грн, а мінімальна надбавка складе 100 грн.
Для людей, які мають тривалий страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків), мінімальні пенсійні виплати збільшать до 2 200 гривень.
Пенсіонери, які зараз отримують не менше 9090 грн, після індексації можуть отримати надбавку в розмірі близько 1000 грн.
Відзначимо також, що в 2021 році міністерство планує ще два підвищення пенсій: в липні і в грудні. Всього на видатки Пенсійного фонду в 2021 році в держбюджеті заклали 195 мільярдів гривень.
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