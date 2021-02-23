Українці зможуть отримати компенсацію за побічні дії вакцини від COVID-19, не звертаючись до суду

Про це повідомляти на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

ВООЗ затвердила програму компенсації шкоди здоров'ю, заподіяної вакцинацією від коронавірусу COVID – 19 для людей в 92 країнах з низьким і середнім рівнем доходу-учасницях програми COVAX. Серед цих країн і Україна.

Програма фінансуватиметься за рахунок невеликого збору з кожної дози вакцин за програмою COVAX. Компенсувати збиток при рідкісних, але серйозних побічних ефектах. Для цього не потрібно буде звертатися до суду.

"Надаючи одноразову компенсацію в повному і остаточному врегулюванні будь-яких претензій, програма COVAX націлена на значне скорочення необхідності звернень до судів, що є потенційно тривалим і дорогим процесом", – йдеться в повідомленні.

Подавати заявки на компенсацію можна буде з 31 березня 2021 року, коли запрацює спеціальний сайт програми, на якому, крім іншого, можна буде знайти відповіді на питання щодо компенсацій.

Заявку на компенсацію зможуть подати і ті, хто пройде вакцинацію до 31 Березня.

Нагадаємо, 23 лютого в Україну прибуде 500 тисяч доз вакцини від компанії AstraZeneca під назвою CoviShield, виробленої в індійському місті Пуна. Її вже зареєструвало МОЗ.

Препарат, розроблений британсько-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом. Обсяг першої партії для України-500 тис.доз. Нові поставки цієї вакцини в нашу країну очікуються кожні 7-10 днів.

За інформацією ВП, відразу після прильоту літака в Бориспіль 23 лютого вакцина буде переміщена на перший логістичний склад, з якого в деякі регіони буде доставлятися в той же день, а в деякі — в наступні дні.

На перших етапах прищеплювати українців планують вакцинами чотирьох компаній: Pfizer / BioNTech, AstraZeneсa, Sinovac, Novavах.

Заступник міністра охорони здоров'я-головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевняє, що пройти вакцинацію від коронавірусної інфекції за державний рахунок зможуть всі бажаючі, але не одночасно.

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