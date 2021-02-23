Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес запалила на концерті в непристойному костюмі

У своєму віці Дженніфер може дозволити собі багато, в тому числі і не скромничати на концертах. Щоб виглядати належним чином, вона багато тренується, займається йогою і ходить на спортивні танці. Шанувальники вирішили нещодавно поділитися кадрами з виступу Лопес.

Як видно, артистці нічого соромитися, вона з легкістю влаштовує пікантні танці і не боїться продемонструвати щось зайве. Адже її костюми і так мало що приховують. Найчастіше Лопес позує в боді з блискіток з прикрасами на бердах і талії і глибокими вирізами на фігурі. Цього разу наряд її був настільки Відкритий, що сідниці виявилися ледь прикриті.

Втім, саме на цьому Лопес і зробила свій акцент під час танцю.

"️❤️Красива, сексуальна і гаряча 🔥; гарячої просто немає; Красиво і чудово; OMGG !!!! Мій погляд впав прямо на твої шикарні волосся !!!; це тіло, хоча і розкішне, воно засліплює; Богиня; не можна відірвати погляд!; Красиво❤️; Моя королева; ти так багато пристрасті️ моє сонечко😍 😍; ти виглядаєш такою щасливою ... Мені це подобається!».

Як видно, перед камерами артистка не любить виглядати погано, адже якщо будуть помітні сліди недоглянутості і недбалості по відношенню до свого здоров'я, її просто розкритикують. Адже багато користувачів Instagram і так впевнені, що Лопес має таке ідеальне обличчя лише завдяки підтяжці і ботоксу. У 51 рік омолодитися років на двадцять зовсім непросто.

На фото ж видно, що в цілому фігура Лопес і її шкіра виглядають ідеально підтягнуто і гармонійно. А зелений бікіні вигідно підкреслює її вигини.