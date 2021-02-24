Погода в Україні 24 лютого засмутить українців жахливими погодними умовами

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, в середу по всій Україні буде дуже різна непередбачувана погода. Тепло буде змінюватися на заметіль і морози.

Так, найбільш сприятлива погода 24 лютого буде в західних регіонах. Там очікується від 4 до 11 градусів тепла в залежності від регіону. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура прогріється до 9-11 градусів тепла. У Львівській та Івано-Франківській областях теж буде тепло.

У центральних регіонах в середу очікується мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься в районі 0-2 градусів тепла.

А ось на півдні буде незвично холодно, особливо, в порівнянні з іншими регіонами. Вдень температура опуститься до -1..-3 градусів, а вночі похолодає до -6 градусів. Опадів не передбачається.

А ось в східних регіонах погода злетить з котушок, вдаривши сильними морозами. Вдень температура на Сході опуститься до -8 градусів, а вночі в Донецькій області очікується похолодання до -19 градусів.

Варто відзначити, що вже 25 лютого поступово почне теплішати по всій території України. Тепло буде поширюватися із Заходу на Схід.

Нагадаємо, що погода розділить Україну навпіл, аномальні морози відмовляються відступати: "від -13 до + 9".

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