З середи, 24 лютого в Україні починає діяти адаптивний карантин і вводиться" жовтий " рівень епідеміологічної небезпеки

Це передбачає Постанова Уряду №104 від 17 лютого.

На території країни діятимуть чотири рівні епідеміологічної небезпеки:" зелений"," жовтий"," помаранчевий "і"червоний".

При цьому з 24 лютого на більшій частині території України буде введений "жовтий" рівень епідопасності. Це ті обмеження, які діють зараз, з деякими послабленнями.

Зокрема, дозволять проведення масових заходів - 4 кв.м на одну людину або заповненість залу на 50%. Тоді як зараз дозволяється участь у заходах не більше ніж 20 осіб і для кожного 5 кв. метрів площі.

Тепер навчальні заклади можна відвідувати групами понад 20 осіб;

Крім того, кафе і ресторани зможуть працювати до півночі (зараз до 23:00);

Дозволяється робота басейнів, а число відвідувачів в спортзалах і фітнес-центрах збільшується.

Що заборонено з 24 лютого:

діяльності установ, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних закладів);

діяльність спортзалів, фітнес-центрів, які не дотримуються норми в 10 кв. метрів площі на одного відвідувача, в басейнах забороняється перебувати більш ніж 4 особам на одній доріжці або 6-для спортивно-тренувальних груп;

перевезення пасажирів у кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння;

перетин держкордону іноземцями та особами без громадянства без наявності поліса страхування;

планова госпіталізація;

відвідування місць тимчасового утримання осіб та пунктів тимчасового розміщення біженців;

відвідування сторонніми особами (крім родичів і законних представників, не частіше ніж раз на тиждень) установ соціального захисту;

відвідування навчальних закладів у разі, коли на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та викладачів;

наповненість понад 50% місць у кінотеатрах та інших закладах культури;

проведення в навчальних закладах масових заходів за участю більш ніж однієї групи і в присутності глядачів;

проведення масових заходів з наповненістю залів більше 50%, дистанція повинна бути не менше 1,5 метра;

робота кафе і ресторанів після 24:00 і до 07: 00;

робота нічних клубів, діяльність підприємств громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо;

розміщення відвідувачів в кафе і ресторанах на відстані менше, ніж 2 метри за сусідніми столиками і більше чотирьох осіб за столом (без урахування дітей у віці до 18 років);

самовільно залишати місця самоізоляції;

надання засудженим дозволів на короткочасні виїзди за межі установ виконання покарань.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в "помаранчеву" зону увійдуть Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільська області. На" помаранчевому " рівні місцеві органи самоврядування можуть вводити додаткові обмеження.

"Червоний" рівень вводять, якщо в області є перевищення хоча б двох показників протягом трьох днів поспіль.

"Червона" зона буде в Івано-Франківській області з 26 лютого.

У "червоній" зоні діятимуть жорсткі обмеження, як під час січневого локдауну: буде заборонено працювати закладам харчування, розважальним закладам, ТРЦ, кінотеатрам, театрам, закладам освіти (крім дитячих садків і перших класів у школах), спортзалам, ринкам. Тоді працюватимуть банки, аптеки, заправки, ветеринарні магазини, всі продовольчі магазини.

Крім того, в "червоній" зоні буде заборонена посадка і висадка пасажирів на регулярні та нерегулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом в населені пункти Івано-Франківської області та з них.

Також у регіоні вже відкрили 16 карантинних контрольно-пропускних пунктів, на яких несуть службу спільно поліцейські, медики, рятувальники та військові

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