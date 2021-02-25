Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі викликала захват у мокрому вбранні

Напевно, щодня у знаменитості зростає база шанувальників, які захоплюються її красою, передає Politeka.net. У мережі кількість фан-груп стає також більше.

Так в одному з таких акаунтів вирішили згадати ніжний образ Джолі.

Красуня позувала в довгій блакитній сукні, яка стала мокрою від бризок води. Тканина обтягнула пишні груди, тонку талію, сідниці і ноги.

Здавалося під нарядом артистка була повністю оголеною, що підкреслювало мокру сукню.

Море вирувало і пінилося, але Енджі стояла у воді, спрямувавши погляд на простори.

Макіяж з акцентом на очі завершив настільки цікавий образ.

Фото вийшло гарячим і дуже ніжним.

У пості згадали слова актриси Мелані Лоран, яка працювала з Джолі під час зйомок фільму "Лазурний берег" (2015).

"Анджеліна чудова, вона любляча, красива людина. Для неї було честю зніматися зі мною. Ми провели два місяці на острові, знімаючи дуже інтимний фільм. Вона дійсно дуже добре знає, чого хоче, як це робити і як пояснювати акторам. Вона мила жінка і показує, що любить те, що робить", - розповіла Мелані.

За дві години пост зібрав кілька сотень лайків і багато коментарів. Користувачі мережі також писали в бік зірки масу приємних повідомлень.

"Афродіта", - написав один з шанувальників.

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