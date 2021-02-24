Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала танцювальну майстерність у непристойному костюмі

Відома виконавиця прославилася не тільки завдяки своєму голосу, а й акторській майстерності. Також Лопес відома своїми танцями, які виконує на кожній концертній програмі. Під час зйомок одного з фільмів 51-річної Лопес навіть довелося залишитися в костюмі з ниточок.

Одягнувши його, Лопес танцювала біля жердини і показала досить розкутий танець на пілоні, який потряс публіку, адже приховати артистці вдалося мало що. Одним з кадрів зі зйомок також поділилися фанати в мережі, які вирішили обговорити витівку артистки.

На їхню думку, Лопес виглядає дуже молодо і її шкіра настільки пружна, немов вона підтримує її в тонусі не тільки завдяки звичайним тренуванням.

"Ідеальна смакота, дуже🔥; Мені подобається ця поза. Це вау. Jlo вчитель !!!; Красиво 💙; скільки в цій позі пристрасті, не уявити; про мама, а я просто убитий; Ти найкрасивіша !!!!; Ось такий шоколад; гарний вигляд; не треба робити так, як дешеві артисти; несподіваний сюрприз, що вона показує свою фігуру і нахиляється, сміливо».

Як видно, артистці нічого соромитися, вона з легкістю влаштовує пікантні танці і не боїться продемонструвати щось зайве. Адже її костюми і так мало що приховують.

Найчастіше Лопес позує в боді з блискіток з прикрасами на бердах і талії і глибокими вирізами на фігурі. Цього разу наряд її був настільки Відкритий, що сідниці виявилися ледь прикриті.

Втім, саме на цьому Лопес і зробила свій акцент під час танцю.

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