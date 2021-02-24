Тіло висхідної зірки літературного світу, письменниці Аделіни Шелдон, знайшли біля ліжка

Письменниця нагадувала дівчину з 19-го століття. Такої думки про неї були сусіди.

Аделіна Шелдон - уродженка Одеси, пише mk.ru. Дівчина переїхала до Москви, де винаймала квартиру в районі Зюзіно. Господар житла, Ігор, розповів, що дівчина була дуже скромною, освіченою і вихованою.

Про особисте життя висхідна зірка не поширювалася. Орендодавець лише знає, що Аделіна особливо не підтримувала відносин з родичами, контакт вона тримала тільки з мамою.

Господар квартири згадував, що дівчина покидала країну на час, сказавши по роботі, але у 2019 році повернулася. Орендодавець згадав, що бачив на її валізі наклейки з Білорусі.

2020-ий рік виявився складним через пандемію, адже у Шелдон, за словами господаря житла, не було заробітку, тому за квартиру вона не платила.

"Дружина навіть пропонувала допомогти влаштувати Аделіну репетитором, адже вона кілька іноземних мов знала. Але та ні в яку", - згадує Ігор.

Останній раз письменниця виходила на зв'язок четвертого лютого. Пізніше Ігор вирішив перевірити квартирантку. Двері були замкнені зсередини, тому довелося викликати слюсаря.

Тіло Аделіни знайшли поруч з ліжком. Слідів насильницької смерті виявлено не було.

За однією з версій, дівчина мучила організм сухим голодуванням, про що писала в особистому щоденнику. У будинку, дійсно, майже не було їжі.

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