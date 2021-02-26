Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес перестаралася з пікантністю на концерті

Артистка останнім часом все більше часу приділяє підготовці до своїх виступів і зйомок в новому серіалі, де їй належить зіграти важливу роль. У цей час, бажаючи підтримати артистку, фанати активно діляться особистими кадрами зірки і захоплюються її красою на концертах.

Як можна помітити, виглядає 51-річна виконавиця, більш ніж впевненою в собі, адже заради підтягнутої фігури потіє в залі чотири рази на тиждень, ходить на йогу, Спортивні танці і займається з коханим окремо.

Під час виступу Лопес не скромничає, адже їй є що показати. Тонкий ліф з блискітками і нижня частина костюма, більш нагадує білизну, підкреслили форми Лопес. Колготки у велику клітку з імітацією підв'язок, а також вечірній макіяж перетворили зірку на справжню диву.

"Красива; 🔥приємно🔥; красивий образ; мені подобаються твої пози; як ти багатий, моє небо, ти жінка вогню; я люблю jlo-Казкова жінка! Справжня краса xx; ️ боже мій; прекрасна маленька принцеса🥀 😍; вона красива; справжня чуттєвість ... Набагато більше, ніж у інших молодих жінок ... 👍 ; Ви любите поїсти?; безсовісна спокуса", - написали фанати.

Як можна помітити також і з рекламних фото знаменитості, у Лопес також можна повчиться не тільки танцям, але і як стильно виглядати, не звертаючи уваги на вік. У коротких квітчастих шортах з незвичайним принтом і в Білій розстебнутій сорочці артистка виглядала вельми спокусливо і витончено.

Що не дивно, адже акцент на струнких ногах і пікантна деталь з вирізом на бюсті зробили цибулю Дженніфер бездоганним. Як можна помітити, сама артистка любить демонструвати на публіці справжні мексиканські пристрасті.

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