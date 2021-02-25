Стало відомо, хто отримає повістку в армію в 2021 році, а хто може уникнути призову

Терміни проведення чергових призовів на строкову військову службу в 2021 році і всі подробиці прописані в указі, який підписав резидент. Про це інформує його прес-служба.

Так, указ № 71/2021 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, терміни проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році» передбачає, що призов буде проведено протягом квітня - червня та протягом жовтня - грудня 2021 року.

Призовні комісії розпочнуть роботу 1 квітня та 1 жовтня 2021 року відповідно. Підготовчі заходи до проведення призову стартують 1 березня та 1 вересня 2021 року.

"Проведення призову на строкову військову службу до Збройних Сил України забезпечує співвідношення частки військовослужбовців-строковиків до частки військовослужбовців за контрактом 15: 85%. Таким чином, частка строковиків у загальній чисельності війська з кожним роком буде продовжувати зменшуватися", - йдеться в документі.

Зараз в армію призивають чоловіків від 18 років до 27 років, яких медкомісія визнає придатними до військової служби, а у них немає підстав для відстрочки або звільнення від армії.

Не підлягають призову та мають право на відстрочку для здобуття освіти на весь період навчання учні та студенти:

шкіл та ПТУ денної форми навчання;

закладів професійної освіти з денною формою навчання;

закладів середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;

інтернатури, аспірантури або докторантури з відривом або без відриву від виробництва.

Також відстрочку можна отримати за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров'я.

Відповідне рішення приймають районні (міські) призовні комісії. Крім того, згідно з частиною 15 статті 17 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», у випадках, не передбачених цим законом, відстрочка від призову може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.

Відзначається, що покликані строковики не будуть залучатися до виконання бойових завдань в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі.

Цього року звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, планується провести в квітні-липні і в жовтні - грудні.

У січні 2022 року будуть звільнені військові, призвані в липні 2020 року (у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19).

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю президент Володимир Зеленський розповів, що відбудеться у разі посилення конфлікту на Донбасі.

"Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її представляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані — і чоловіки, і жінки", — сказав Зеленський.

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