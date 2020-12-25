Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о массовом призыве на войну как мужчин, так и женщин

По его словам, этого не удастся избежать, если РФ нападет со стороны Крыма и будет большая война. Об этом Зеленский сказал в интервью изданию "Фокус".

Президент заявил, что в случае полномасштабной войны с РФ, мобилизовать на нее придется всех.

"Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее боец 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Артем Мельниченко заявлял, что многие украинцы равнодушны к ситуации на Донбассе, не знают и "не хотят знать" о войне.

Он отметил, что россиянам пропаганда каждый день в уши вливает, что есть враг, а украинцам не пытаются толком донести, что идет война.

«У нас есть только праздник, когда все надевают вышиванки и поднимают флаги. Я приезжаю с войны домой, в Конотоп, а мне говорят: "И при чем тут Украина? Война-то на Донбассе". Люди не знают, а главное – не хотят знать о войне и ожесточенных боях», – говорит боец.

Как сообщалось, по данным Генштаба ВСУ с начала 2020 года в боях с российскими оккупантами на Донбассе погибли 49 украинских бойцов (в прошлом году – 110).

Самыми горячими участками фронта остаются южные позиции (Мариупольское направление), участки под Авдеевкой, Попасной и Торецком.

Напомним, участник обороны ДАП вспомнил об ожесточенных боях на Донбассе: "В первый день потерял побратимов".

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