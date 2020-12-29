Украинцев ждет всеобщая мобилизация, в армию заберут не только мужчин, но и женщин

Как передает Politeka.net, в недавнем интервью президент Владимир Зеленский рассказал, что произойдет в случае ужесточения конфликта на Донбассе. Есть несколько вариантов мобилизации, пишет "КП в Украине" со слов военного эксперта Олега Жданова, все зависит от обстоятельств.

"Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины", - заявил глава государства, комментируя возможное нападение со стороны России.

День ВСУ, день вооруженных сил Украины, день армии

По словам полковника запаса Олега Жданова, если вражеские войска открыто вторгнутся на территорию Украины, президент обязан объявить военное положение, а Верховная Рада - одобрить его в течение 72 часов. Сразу после этого проводится всеобщая мобилизация. Ее также могут объявить еще до введения военного положения, если разведка получит достоверную информацию о подготовке вторжения из-за рубежа. В таком случае тоже необходимо решение президента.

Популярные статьи сейчас

Отшитый "Холостячкой" Тригубенко раскрыл правду о Мишиной и Эллерте: «У них есть…»

Заведенная Могилевская после шалостей в постели не смогла сдержать эмоций: «Страшно кайфую»

К Земле несутся три опасных астероида, появилось предупреждение NASA: что и в какие даты произойдет

Жена Олега Винника вышла из тени мужа и свела с ума точеной фигурой в латексе: "Цветок Таюне"
Показать еще

Донбасс, ВСУ

Будет три волны мобилизации. В вооруженные силы первым очередь заберут резервистов, которые имеют военную специальность - их оперативно отправят в военные части. В такой резерв входят и женщины, например, медики. Призывников до шести месяцев готовят к боевым действиям. К тому времени повестки уже получат резервисты второй волны, их везут в учебные центры для повышения квалификации и уже после этого направят в части, возможно, сразу отправят в бой. В третью волну призовут из резерва граждан старше 45 лет, их будут учить около 11 месяцев. Примечательно, что за призванными украинцами сохранят рабочие места и зарплаты.

Напомним, объявление всеобщей мобилизации, украинцев поставили перед печальным фактом: "И мужчины, и женщины..."

Как сообщала Politeka, простой слесарь из Сум встал на защиту Украины и дослужился до "майора", уникальная история.

Также Politeka писала, что самый сильный человек планеты заявил о готовности идти на фронт: "Там уже давным-давно не АТО".