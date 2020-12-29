Украинцев ждет всеобщая мобилизация, в армию заберут не только мужчин, но и женщин

Как передает Politeka.net, в недавнем интервью президент Владимир Зеленский рассказал, что произойдет в случае ужесточения конфликта на Донбассе. Есть несколько вариантов мобилизации, пишет "КП в Украине" со слов военного эксперта Олега Жданова, все зависит от обстоятельств.

"Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины", - заявил глава государства, комментируя возможное нападение со стороны России.

По словам полковника запаса Олега Жданова, если вражеские войска открыто вторгнутся на территорию Украины, президент обязан объявить военное положение, а Верховная Рада - одобрить его в течение 72 часов. Сразу после этого проводится всеобщая мобилизация. Ее также могут объявить еще до введения военного положения, если разведка получит достоверную информацию о подготовке вторжения из-за рубежа. В таком случае тоже необходимо решение президента.

Будет три волны мобилизации. В вооруженные силы первым очередь заберут резервистов, которые имеют военную специальность - их оперативно отправят в военные части. В такой резерв входят и женщины, например, медики. Призывников до шести месяцев готовят к боевым действиям. К тому времени повестки уже получат резервисты второй волны, их везут в учебные центры для повышения квалификации и уже после этого направят в части, возможно, сразу отправят в бой. В третью волну призовут из резерва граждан старше 45 лет, их будут учить около 11 месяцев. Примечательно, что за призванными украинцами сохранят рабочие места и зарплаты.

Напомним, объявление всеобщей мобилизации, украинцев поставили перед печальным фактом: "И мужчины, и женщины..."

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