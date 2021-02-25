26 лютого православні християни вшановують пам'ять святого Мартина
Святий Мартін Милостивий з юності відрізнявся милостивим серцем і великою жалістю до жебраків.
Більшість прикмет 26 лютого має практичне значення: можна передбачити не тільки погоду, але також хід землеробських робіт, зрозуміти, які необдумані дії краще не здійснювати.
У цей день святому Мартина моляться про утихомирення блудних пристрастей, захист від спокус і плотських спокус.
Прийнято було 26 лютого вночі робити змову на зірки, щоб уберегти себе і своїх близьких від пристріту і хвороб. До речі, з цією ж метою молилися Святій Світлані (Фотін'ї). Також було прийнято було саме 26 лютого поминати померлих.
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Що не можна робити в цей день:
- У цей день не можна шити і вишивати-можна осліпнути.
- Не можна лаятися і вирішувати грошові питання (в тому числі, планувати покупки).
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