Стало відомо про смерть відомого художника-постановника Володимира Зуйкова

Завдяки таланту цієї людини, життя багатьох дітей стало яскравішим і веселішим, пише Politeka.net.

Так, 25 лютого стало відомо про смерть одного з творців радянських мультфільмів про Вінні-Пуха, художника-постановника анімаційних фільмів 86-річного Володимира Зуйкова. Про це повідомив шеф-редактор «Союзмультфільму» Сергій Капков. Останній зазначив, що художник був одним з видатних людей радянської анімації.

Причина смерті - наслідки перенесеного коронавірусу.

Відомо, що Володимир Зуйков народився 27 січня 1935 року. У 1967 році він став художником-постановником на студії «Союзмультфільм». Серед найбільш відомих робіт Зуйкова - мультфільми трилогії про Вінні-Пуха.

Всього художник взяв участь у створенні понад 30 анімаційних фільмів, зокрема: «Фільм, фільм, фільм», «Халіф-лелека», «Ікар і мудреці».

Крім того Володимир Зуйков робив ілюстрації для дитячих книг і викладав у ВДІКу на кафедрі режисури анімаційного кіно.

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Слідів насильницької смерті виявлено не було.

За однією з версій, дівчина мучила організм сухим голодуванням, про що писала в особистому щоденнику. У будинку, дійсно, майже не було їжі.

Точні причини смерті дівчини встановлюються.

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