В Україну після тривалих морозів увірветься справжнє весняне тепло, причому місцями температури наблизяться до позначки в +20 градусів

Різке потепління прийде в Україну вже в п'ятницю, 26 лютого. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

Так, згідно з прогнозом, українців чекає сонячний день зі мінливою хмарністю і без опадів. Вітер буде західним зі швидкістю 5-10 м/с.

Найвищі температури очікуються в західних областях, де повітря вдень прогріється до +12...+18 градусів. Найтепліше буде в Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській області та на Закарпатті. При цьому, вночі температура триматиметься в районі 0, а місцями опуститься до -1 градуса.

На півдні України також запанує справжня весна: вночі температура коливатиметься від 0 до +3 градусів, а вдень потеплішає до +13...+16 градусів.

У центральних областях вночі очікується від -1 до +1 градуса, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +11 до +14.

Найхолодніше в п'ятницю буде в Луганській, Чернігівській та Сумській областях, де вдень температура не підніметься вище +7 градусів. В інших східних і північних областях вдень очікується від +10 до +13 градусів, а вночі – від -1 до +1.

У Києві в п'ятницю очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі становитиме від +1 до +3 градусів, а вдень очікується від +10 до + 12.

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