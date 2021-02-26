Через зростання кількості нових заражених коронавірусом (COVID-19) можуть ввести карантин вихідного дня

До таких заходів готуються в Чернівецькій області. Рішення про це приймуть у п'ятницю, 26 лютого, розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник голови ОДА Наталія Гусак.

Разом з тим чиновниця зазначила, що Регіон закривати не будуть.

"Через півгодини засідатиме наша комісія ТЕБ і НС. Ми будемо розглядати можливість введення карантину вихідного дня або повноцінних обмежувальних заходів з понеділка (1 березня – Ред.), які відносяться до "Червоної" зони", – повідомила вона.

Відзначимо, через стрімке поширення коронавірусу з 23 лютого в регіоні вже ввели ряд обмежень. Школи перейшли на дистанційну форму навчання, а заклади громадського харчування працюють до 20: 00.

У сво чергу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко додав, що Чернівецька область може перейти в "червону" зону карантину.

"Якщо (в області – ред.) тенденція зростання захворюваності збережеться, то МОЗ ініціюватиме засідання комісії ТЕБ і НС національного рівня, щоб перевести її в "червоний" рівень", - підкреслив він.

У Чернівецькій області фіксують зростання захворюваності коронавірусом. За минулу добу в регіоні виявили 638 нових випадків зараження. При цьому найбільше випадків захворювання виявили в Івано-Франківській області: 857.

У Києві коронавірус діагностували у 748 осіб за добу. У Вінницькій області у 738 осіб підтвердили коронавірус.

Всього в Україні коронавірус за добу діагностували у 8 003 осіб. За добу одужали 4 244 пацієнта, ще 146 померли.

Нагадавши, карантинні блокпости, де встановили і що треба знати українцям про нові правила: "ця хвиля буде важкою"

Як повідомляла Politeka, вірус завдав нового удару по українцям, в МОЗ оголосили про додаткові обмеження: "на тиждень закриють..."

Також Politeka писала, що нова напасть обрушилася на українців, і це не вірус: "температура до 39-40 градусів..."