Відома модель Кортні Кардашьян показала себе і розповіла про чаювання

На фото зірка позувала в нічній сорочці, лежачи на простирадлах на розкішному ліжку. У руці Кортні тримала чашку з чаєм, якою пригощалася. Дівчина вирішила волосся залишити розпущеним, а час провести за книгою, яка лежала поруч. Кадр вийшов досить ніжним і спокусливим, адже Кардашьян виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я люблю пити свою нічну дозу колагену, яка також допомагає мені спокійно виспатися", - написала зірка під фотографією.

Фанати поставили понад 700 тисяч лайків і написали коментарі:

"Блаженство перед сном в чашці", "як я п'ю свій нічний колаген" ," Ти виглядаєш так чудово" ," ви рекомендуєте який-небудь бренд колагену?", "це смачно, Кортні?", "Яблучний пиріг і чай - дві мої улюблені речі"," зазвичай таке ж обличчя я роблю, коли п'ю колаген в нічний час","Хай буде з тобою завжди щастя, Кортні", "Гаряча сестричка".

Раніше ми писали, що Кім опублікувала фото, зроблені на пляжі. Вона позувала для фото зі своєю рідною старшою сестрою Кортні.

Обидві дівчини натягнули на свої пишні форми мініатюрні купальники, які практично нічого не прикрили. Обличчя дівчини прикрили сонцезахисними окулярами.

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