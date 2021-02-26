Відомий рок-музикант, фронтмен легендарного гурту "Vоплів Vідоплясова" Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі

Відомий український рок-виконавець Олег Скрипка презентував новий кліп на пісню Дмитра Павличка "Два колоьри", у своєму Instagram зірка постав в абсолютно новому шикарному образі, пише Politekа.net.

У шкіряній жилетці, піджаку і з новою зачіскою Олег Скрипка представив на суд слухачів знамениту пісню "Два кольори" англійською у своєму аранжуванні. Співак виступає в оточенні дівчат у відвертих нарядах, кліп дуже сподобався шанувальникам, хоча були й такі, кому пісня не зайшла.

"Що це?", "Присутність тіток "незрозуміла"", "Тьолочок у Поплавського переманили?", "А схожий був на натурала...", "Той випадок, коли MARUV покусала Скрипку😂", - написали шанувальники.

Однак в цілому пісня, як і новий стиль співака дуже сподобався шанувальникам.

"Вав, оце так зміна іміджу. Вам личить цей стиль", "Аааа!!! Крут!!!🤘 🤘 🤘", "Брутально, брутально 😮 😍", " Вауууууу 😍 оце перевтілення 🤟"

На Youtube вже доступна повна версія кліпу. Неймовірний драйв, незвичайне звучання і перевтілення Скрипки в брутального мачо однозначно варте уваги. Скіпка обіграв у кліпі тему захисних масок, кліпі він і дівчата на підтанцьовці з'являються у вишуканих аксесуарах для обличчя.

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