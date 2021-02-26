Американська актриса Дженніфер Еністон, яка прославилася завдяки ролі в серіалі "Друзі", показала, що робить її щасливою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео, показавши свій щоденний ритуал. Еністон була одягнена в обтягуючу спідницю-олівець і легку блузу. Актриса скористалася кавовим автоматом і заварила собі каву. Після вона взяла чашечку і з задоволенням зробила ковток.

"Я + кава = щаслива дівчина", - підписала фото зірка.

У коментарях стали бурхливо обговорювати той факт, що Джен знову варить сама собі каву. Як відомо, її героїня з серіалу "Друзі" довгий час працювала офіціанткою і наливала всім каву. Нове відео актриси відродило спогади шанувальників. Вони стали обговорювати їх під роликом.

"Знову Рейчел офіціантка", "Гюнтер добре тебе навчив за всі ці роки", "Рейчел зі своєю кавою", "королева колагену", "Ти така красива!", "Нарешті вона варила собі каву», "Ти виглядаєш чудово", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, після серіалу "Друзі" саме у Еністон кар'єра склалася найуспішніше. На її рахунку десятки ролей в комедійних фільмах. Нещодавно актриса повернулася на телебачення, зігравши драматичну роль в серіалі «Ранкове шоу».

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