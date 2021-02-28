Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес покрутила формами в непристойному костюмі на концерті

Зірка звикла до пильної уваги шанувальників, тому заради вдалого виходу на сцену приміряє досить пікантні і нестримані вбрання. Пристрасні танці, танці з мікрофоном і непристойні Танці з чоловіками між піснями прославили Лопес не менше, ніж її кліпи.

51-річна зірка створила образ світської левиці і на виступах підносить себе відповідно. У короткому сріблястому міні-сукні Дженніфер не змогла прикрити гідності і її маленький наряд тут же задерся посеред виступу.

Втім, шанувальникам даний момент навпаки сподобався:

"Красиве тіло, яка розкішна; правильно, вистачить стримуватися;які благородні пориви; краса неймовірна, вистачить рухатися; розгляньте ближче; багатий 🎃 від'їзд; моя любов; але все смачно спасибі; Ух, вона ідеальна😩 ✨; неможливо дивитися на Вас без зупинки серця».

Як можна помітити, виглядає 51-річна виконавиця, більш ніж впевненою в собі, адже заради підтягнутої фігури потіє в залі чотири рази на тиждень, ходить на йогу, Спортивні танці і займається з коханим окремо.

Під час виступу Лопес не скромничає, адже їй є що показати. Тонкий ліф з блискітками і нижня частина костюма, більш нагадує білизну, підкреслили форми Лопес. Колготки у велику клітку з імітацією підв'язок, а також вечірній макіяж перетворили зірку на справжню диву.

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