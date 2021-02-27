Літак з українцями на борту зламався в Африці

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті SkyUp Airlines.

Про технічні несправності стало відомо після посадки літака не дозаправлення в Єгипті.

"Ми щиро шкодуємо, що пасажири опинилися в такій ситуації і приймаємо всі необхідні дії, щоб якомога швидше відправити людей додому. Відповідно до вимог влади Єгипту громадяни інших країн без щеплень від місцевих хвороб не можуть потрапити на територію країни навіть тимчасово", - йдеться в повідомленні.

Ситуацію, що склалася вже вдалося вирішити і виліт рейсу запланований на 27 лютого о 6:30 за місцевим часом.

Раніше ми повідомляли, велика авіакатастрофа в цьому році сталася в Індонезії. НП сталася вдень 9 січня з рейсом SJ182, який вилетів зі столиці країни Джакарти і прямував в Понтіанак.

Як показують прилади, відразу після набору висоти пасажирський Boeing 737-500 буквально за одну хвилину «впав» на 3000 метрів. Разом з цим диспетчери втратили зв'язок з екіпажем, а борт повністю зник з радарів.

Нагадаємо, літак з десятками пасажирів зник з радарів, що відомо: перші подробиці НП.

Як повідомляла Politeka, літак впав на житловий будинок, кадри з місця трагедії і що відомо про загиблих:"перетворився на руїни з попелу".

Також Politeka писала, що НП в аеропорту Одеси: літаки з пасажирами не долетіли до місця призначення через негоду, відео.