Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе у весняному образі

На кадрах Тетяна позувала в біло-червоній квітковій сукні вище коліна. Красуня знімала себе на відео перед дзеркалом, хвалячись бездоганними ніжками і досить сміливим декольте. Волосся Котова залишила розпущеним, а образ доповнила стильним макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"На вулиці потепліло!

Чи це не привід надіти коротке плаття?",- написала красуня під роликом.

Фанати подивилися відео більше 11 тисяч разів і написали коментарі:

"Воно на вас витончено виглядає . Я думаю вже пора переходити на сукню", "у нас, на жаль, поки що ще дуже холодно" ," від тебе звичайно просто неможливо відірвати очі", "у нас навпаки дуже холодно знову, знову сніг, знову мінус", "Мені сподобалися ваші фільтри в Інстаграме", "Вау яка красуня - навіть не впізнати Тетяну!", "Я ще не одягаю, здоров'я важливіше".

Ми писали, що відома модель і співачка Тетяна Котова блиснула фігурою в білизні.

Артистка постала в одній білосніжній мереживній білизні. Ліфчик підняв спокусливі обсяги, тримаючись на тонких бретельках.

Також артистка була в тонких мереживних трусиках, обтягнули її струнку талію. Виріз з боків оголив пружні сідниці.

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