У багатьох зірок є свої секрети краси і ритуали, яким вони слідують кожен день

Зокрема, артистки не так часто говорять про себе і рідко показують справжніх себе: без прикрас, модного одягу і макіяжу. Однак іноді як виняток знаменитості діляться своїми правилами по догляду за шкірою.

За словами Ані Лорак, перший закон краси-це сон. Потім йде любов до контрастного душу, масажу обличчя, уходовие процедури і обов'язково — хороший зволожуючий крем.

"Ще, коли відчуваю, що зовсім втомилася, можу нанести пілінг або легкий скраб на обличчя, який дає оновлення клітин і шкіра знову стає гладкою, свіжою і сяючою. Я, звичайно ж, дуже люблю маски для обличчя. Роблю їх регулярно в домашніх умовах", - розповідала Лорак раніше.

У Насті Каменських є також свої правила, яким вона строго слідує. При цьому дівчина довіряє своєму косметолога і тепер користується тільки перевіреної люксової косметикою, виходячи з рекомендацій і типу шкіри.

Що стосується особи в цілому, то Настя Каменських радить робити маску з бананом і медом. Ще Настя Каменських порадила робити маску з медом і огірком. Також вона ходить до косметолога на пілінг.

Подібної думки дотримується і Леся Нікітюк, яка досить частий гість у косметолога.

"Я регулярно зволожую обличчя і тіло кокосовим маслом, вживаю риб'ячий жир і п'ю мінімум два літри води в день. Це вкрай важливо, оскільки тонус шкіри потрібно підтримувати як ззовні, так і зсередини. Крім цього, звичайно, потрібно користуватися кремами. Мені підходять на основі ретинолу " - говорила раніше Леся. Вона також рекомендує багато спати і робити масажі для тіла та обличчя.

Заради краси і ідеального обличчя Оля Полякова зізналася: вона почала колоти ботокс з 23 років. За допомогою нього зірці блокують лобові м'язи і прибрають глибокі зморшки у щік і між брів. Через активної міміки доводиться робити це досить часто.

Також зірка ходить на карбоксітерапію, масаж і RF-ліфтинг. Нещодавно, судячи з сторіс, Полякова робила мікроструми для обличчя.

Супер модель Емілі Ратаковскі регулярно проходить курс ферментотерапії-вона має лікувальні властивості, а також очищає шкіру і сприяє виробленню колагену і еластину. Також модель розповідала про користь світлодіодної фототерапії - з використанням лазера процедура оновлює верхній шар епідермісу, знімає запалення і омолоджує.

51-річна співачка Дженніфер Лопес виглядає значно молодше своїх років, тому точно знає, як доглядати за собою. Нещодавно зірка розповіла, що з молодості привчила себе користуватися сонцезахисним кремом.

В інтерв'ю співачка неодноразово говорила про важливість правильного способу життя для підтримки молодості: вона не п'є каву, чай, алкоголь. Не курить і займається спортом, п'є багато води і постійно сильно зволожує шкіру.

Нагадавши, невгамовна Дженніфер Лопес розбурхала фантазії, не встаючи з ліжка.

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