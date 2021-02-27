В Україні може збільшитися кількість областей, які увійдуть до Червоної карантинної зони

Як передає Politeka.net, про цей передавати головний санітарний лікар Віктор Ляшко на своїй сторінці в Facebook.

Він нагадав, що область можуть ввести в червону зону якщо рівень госпіталізацій протягом останніх 3 днів на 100 тисяч населення перевищує цільовий показник у 60 осіб на 100 тисяч населення, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування протягом останніх 7 днів перевищує цільовий показник у 20%.

За словами Ляшка, претендентами на перехід в "червону зону" адаптивного карантину є Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільські області, які знаходяться в помаранчевому рівні епідемічної небезпеки.

"Тобто ці області потенційно також можуть найближчими днями бути переведені в "червоний " рівень", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, станом на 27 лютого в червоній зоні знаходяться Івано-Франківська та Чернівецька області.

Також варто відзначити, що за останні кілька діб по всій Україні збільшився приріст захворювання китайським вірусом. У МОЗ це пов'язують з початком сезону грипу. Аналогічна ситуація спостерігається і в сусідніх країнах.

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