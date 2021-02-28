Відома модель Кортні Кардашьян похвалилася роботою сестрички Кайлі Дженнер
На фото Кортні позувала в чорному вбранні з відкритим плечем і без білизни. Дівчина сиділа в автомобілі, залишивши волосся розпущеним. Зірка дивилася в об'єктив камери, показуючи свій новий макіяж, який для неї зробила молодша з сімейства Кардашьян - Кайлі Дженнер. Образ у дівчини вийшов дуже цікавим і зачаровує. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Кайлі Дженнер зробила мені макіяж", - написала Кортні під фотографією.
"Я така талановита", - без скромності написала в коментарях Кайлі.
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Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:
"Чудова" ," найцікавіше подивитися", "Боже, Ти така красива, Кортні", "чи є хто-небудь, хто може мені допомогти", " як ти така красива?", "Я люблю твоє волосся", "Кортні - ти принцеса", "ти така красива", "почни день з цього чудового обличчя".
Ми писали, що відома модель Кайлі Дженнер похвалилася модним чином у вільній рожевій сорочці.
На нових кадрах Дженнер у вільній рожевій сорочці і міні шортах зі шкіри вирішила зробити кілька фото прямо на парковці. Сонцезахисні окуляри і туфлі на шпильці ідеально доповнили її образ. Завдяки акценту на своїх ногах, Дженнер вдалося отримати сотні компліментів.
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