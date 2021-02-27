Відома модель Міла Кузнєцова, володарка 15-го розміру бюста, показала себе в забавному ролику

На кадрах Міла позувала в сукні з великим декольте. Дівчина показала сценку, повторивши сцену з фільму"злиття". Хлопчик на велосипеді приїхав в коридор, де стояла Кузнєцова і показувала трошки інших "близнючок", ніж в оригіналі. Ролик вийшов запальним і забавним, адже модель знає, як заманити фанатів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я думаю всі ви дізналися знамениту сцену з фільму 'Сяйво" з близнючками, тут близнючки інші, ну ви зрозуміли", - написала зірка під роликом.

Фанати подивилися ролик більше 2 тисяч разів і написали коментарі:

"Малої злякався коли побачив ваших близнючок? Або я не зрозумів щось", "Круто", "це шедеврально", "мені подобаються Близнюки", "відмінно", " дуже крутий ролик вийшов. Оригінальне і прикольне відео", " звичайно дізналися цю класну сцену. Ти просто чудова", " цей ролик просто чудовий, мені дуже подобається!", Ось тільки ці Близнюки зовсім не страшні! Насправді, вони повинні боятися Мене!", "Фільм Жах, поворот не туди", " Ого, круто дуже. Ти як завжди шикарно виглядаєш".

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Блондинка кокетливо поставила руку на пояс, злегка подавшись вперед, щоб глядач міг краще розгледіти її апетитну "гордість", тим більше, що наряд на ній сидів просто ідеально.

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