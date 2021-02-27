Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала пристрасний образ у новому костюмі

Артистка останнім часом досить активно готується до різних проектів. Так як зараз Лопес рідко виступає, вона присвятила себе своєму косметичному бренду, а також рекламним фотосесій і підготовці до зйомок в серіалі.

Нещодавно на фан-акаунті також з'явився невеликий ролик з Лопес, спокусливо витанцьовує перед камерою в досить відкритому і маленькому костюмі. Артистка також у звичній манері не посоромилася влаштувати і танці, виляючи стегнами і показуючи підкачану фігуру.

Складно повірити, що Дженніфер дійсно 51 рік, адже виглядає вона дуже привабливо і навіть зухвало, причому її образи з кожним разом все більш сміливі і не прикривають тіло. Крихітний топ і спідниця з косим розрізом ледь залишили місце для уяви, настільки все було відкритим.

Як видно, артистці нічого соромитися, вона з легкістю влаштовує пікантні танці і не боїться продемонструвати щось зайве. Адже її костюми і так мало що приховують. Найчастіше Лопес позує в боді з блискіток з прикрасами на бердах і талії і глибокими вирізами на фігурі.

"️❤️Красива, сексуальна і гаряча 🔥; гарячої просто немає; Красиво і чудово; OMGG !!!! Мій погляд впав прямо на твої шикарні волосся !!!; це тіло, хоча і розкішне, воно засліплює; Богиня; не можна відірвати погляд!; Красиво❤️ шоколадка яка!; всі діаманти показала; Моя королева; ти так багато пристрасті моє сонечко😍 😍; ти виглядаєш такою щасливою ... Мені це подобається!",- пишуть фанати.

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