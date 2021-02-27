Красуня, як завжди

Відома шведська модель Ельза Хоск, яка представляє компанію Victoria's Secret, показала свою дитину на прогулянці

Як передає Politeka.net, миле фото красуня розмістила в мережі Instagram.

Ельза вийшла на прогулянку з новонародженою дочкою, якій всього 2 тижні. При цьому модель була одягнена в модні блакитні джинси, майку і сорочку, а обличчя сховала за сонцезахисними окулярами.

Незважаючи на недавні пологи дівчині вдалося зберегти стрункість фігури, яка чітко видно на фото.

Як відомо, 32-річна Ельза народила дочку, яку назвали Тууліккі Джоан. Дівчинка з'явився на світ 11 лютого.

За півгодини фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали коментарі.

"Вона не звичайна мама", "Ерекрасного подорожі, мамо! ✨ ", "Як зворушливо", - пишуть в мережі.

Ми писали, що вагітна ангел Victoria's Secret Ельза Хоск порадувала фанатів, показавши кругленький животик на пляжі.

Так, на опублікованих кадрах знаменитість позує в міні-бікіні і прозорій накидці на тлі моря, посилаючи шанувальникам «повітряний» поцілунок. При цьому можна помітити, що животик у моделі вже досить сильно округлився.

Нагадаємо, що Ельза Хоск без білизни грайливо розстебнула джинси:"неперевершена".

Як повідомляла Politeka, Ельза Хоск не змогла утримати всю красу в блузці:"завжди чудово".

Також Politeka писала, що Ельза Хоск без трусиків показала вершину ніжності:"Богиня".