Відома шведська модель Ельза Хоск, яка представляє компанію Victoria's Secret, показала свою дитину на прогулянці
Як передає Politeka.net, миле фото красуня розмістила в мережі Instagram.
Ельза вийшла на прогулянку з новонародженою дочкою, якій всього 2 тижні. При цьому модель була одягнена в модні блакитні джинси, майку і сорочку, а обличчя сховала за сонцезахисними окулярами.
Незважаючи на недавні пологи дівчині вдалося зберегти стрункість фігури, яка чітко видно на фото.
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Як відомо, 32-річна Ельза народила дочку, яку назвали Тууліккі Джоан. Дівчинка з'явився на світ 11 лютого.
За півгодини фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали коментарі.
"Вона не звичайна мама", "Ерекрасного подорожі, мамо! ✨ ", "Як зворушливо", - пишуть в мережі.
Ми писали, що вагітна ангел Victoria's Secret Ельза Хоск порадувала фанатів, показавши кругленький животик на пляжі.
Так, на опублікованих кадрах знаменитість позує в міні-бікіні і прозорій накидці на тлі моря, посилаючи шанувальникам «повітряний» поцілунок. При цьому можна помітити, що животик у моделі вже досить сильно округлився.
Нагадаємо, що Ельза Хоск без білизни грайливо розстебнула джинси:"неперевершена".
Як повідомляла Politeka, Ельза Хоск не змогла утримати всю красу в блузці:"завжди чудово".
Також Politeka писала, що Ельза Хоск без трусиків показала вершину ніжності:"Богиня".