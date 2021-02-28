На місці працювали рятувальники та поліція

Правоохоронці встановлюють причину трагедії, що сталася 27 лютого у міській лікарні № 1 у Чернівцях

Так, стало відомо про те, що зросла кількість жертв НП. В результаті сильної пожежі, в лікарні помер 77-річний чоловік, який отримав опіки 75% тіла. Потерпілий був у критичному стані, його терміново госпіталізували в реанімацію, проте, в ніч на 28 лютого серце чоловіка зупинилося, передає УНН з посиланням на ДСНС.

Таким чином, кількість жертв зросла до двох.

Нагадаємо, пожежа спалахнула близько першої години дня в одній з палат на 2 поверсі п'ятиповерхової будівлі. Вогонь швидко поширився на площі 30 кв.м. на місці загинув 76-річний чоловік. Бійцям ДСНС вдалося врятувати 20 осіб.

У ГУНП Чернівецької області поінформували про можливі причини пожежі. Попередньо, загоряння сталося в результаті недотримання пожежної безпеки одним з пацієнтів в боксі відділення, де лікуються хворі COVID-19.

Також існують дві інші версії трагедії: несправна електропроводка і вибух кисневого апарату. Другу версію влада Чернівців вже спростувала. Також у департаменті охорони здоров'я Чернівецької ОДА відкинули версію з самопідпалом.

За даним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Ситуацію активно коментують користувачі Мережі: "Хай Бог милує"; "вибухнув балон?"; "Якщо треба допомога лікарів то ми всі готові!!! Дякую".

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