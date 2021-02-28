ПриватБанк пояснив досить часту на сьогодні ситуацію з блокуванням

Як передає Politeka.net, на сайті Мінфіну з'явилася нова скарга від обуреного клієнта. За словами чоловіка, проблеми почалися після того, як він намагався перевети гроші на картку іншого банку.

"Мені подзвонив оператор і дуже довго ставив незрозумілі питання. Коли я передумав переводити і сказав про це оператору - мені заблокували доступ до Приват24, заблокували картку, а коли дзвоню на номер техпідтримки - отримую відповідь, що цей номер телефону не зареєстрований в банку і тому не можу поговорити з оператором техпідтримки!",- йдеться в повідомленні.

Клієнт додав, що прекрасно пам'ятає свій логін і пароль, а номер телефону не міняв вже 12 років.

"У вас є копія мого паспорта і моє фото. Відновіть, будь ласка, доступ! У чому проблема? У відділення я не хочу йти так як час роботи збігається з моїм", - підсумував чоловік.

Співробітники ПриватБанку прокоментували інцидент, давши поради, що робити в разі блокування.

"У зазначеній ситуації зняти обмеження ви можете, звернувшись в наш чат на сайті банку. Процедура спрямована на протидію шахрайству. Бувають ситуації, коли шахраї отримують доступ до мобільного шляхом перевипуску сім-карти і в цьому випадку смс не є перешкодою для них. Відмова від перевірки операцій і підтвердження особи клієнта, або не проходження верифікації піддає ризику втратити свої кошти. Просимо проявити терпіння і розуміння необхідності в операції верифікації", - йдеться в поясненні.

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