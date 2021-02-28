Відома модель Міла Кузнєцова, володарка 15-го розміру бюста, показала себе у новому пікантному образі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку моделі у соцмережі.

Так, в акаунті Міли з'явилось фото, на якому вона позує з білій кофтинці з надвзичайно глибоким декольте, завдяки чому можна побачити її пишні форми "у всій красі".

Свій образ дівчина доповнила короткою спідничкою, грайлво висунувши вперед ніжку.

Також на моделі можна побачити масивні срібні сережки та блискучий обруч.

"Кайфушечки", - написала вона під фото, а також зазначила, що перебуває на прем'єрі "Дизель Шоу".

У коментарях фоловери моделі захоплюються її формами і стильним вбранням. Примітно, що більшість коментарів залишають іноземними мовами - певно, красуня з пишним бюстом користується особливою популярністю саме у закордонної аудиторії.

"Мені подобаються твої колготки", "Краса", "Дуже гарна, де брали спідницю?", "Вау, яка красуня", - пишуть у коментарях.

Раніше ми писали, що українська модель плюс-сайз Міла Кузнєцова в чарівному образі здивувала влучним висловлюванням. Блондинка кокетливо поставила руку на пояс, злегка подавшись вперед, щоб глядач міг краще розгледіти її апетитну "гордість", тим більше, що наряд на ній сидів просто ідеально.

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