Екс-учасниця групи Little Big Анна Кастельянос знайдена мертвою у власній квартирі на Рибальському проспекті в Санкт Петербурзі
38-річну Ганну Каст виявили волонтери. Соотбщается, що останні півроку артистка була фактично прикута до ліжка через проблеми зі спиною. Про це пише телеграм-канал Mash на мийці.
Анна Каст і Олімпія Івлєва вразили глядачів у кліпі «Every day I'm drinking».
Вони були учасницями першого складу Little Big - і завоювали велику популярність, але потім покинули знамениту групу.
"Одружився": сяючий Кіркоров вивів у світ юну красуню, Пугачову забуто назавжди
Ольга Фреймут у вузькій сукні позбулася нижньої білизни, поманивши бюстом, що стирчить: "Аж сіпнулося око"
Скандалом обернувся новий ефір шоу "Маска", українці люті: "Ось і злили героя, а Данилко в плюсі!"
Піддата Полякова роздяглася і полізла з Єфросиніною і Плакидюк в чан на дачі: "Як японські мавпи..."
Незаміжню дочку Сумської обхопив за сідниці відомий росіянин, фото облетіло мережу: "відмінна пара"
Як говорила сама Анна, причиною відходу стало негативне ставлення батьків в дитсадку, де вона працювала вихователькою. Крім участі в групі Прусикіна, Анна знімалася в кіно, вела заходи.
Little Big-Російська панк-поп-рейв-група, утворена в 2013 році в Санкт-Петербурзі. Колектив був висунутий від Росії на пісенний конкурс «Євробачення-2020». Група вперше заявила про себе 1 квітня 2013 року, випустивши кліп «Every Day I'm Drinking» на YouTube.
Шанувальники Анни Каст висловлюють свої співчуття родині артистки.
"Земля тобі пухом", " Царство небесного тобі, Земля пухом. Маленька людина з великим серцем", "Я в шоці", "Прощай", - пишуть на її сторінці в соцмережі.
Нагадавши, життя популярної співачки трагічно обірвалося через нещасний випадок: "хотіла подивитися на…»
Як повідомляла Politeka, раптово пішла з життя молода актриса-красуня, їй було всього 26 років: розкриті загадкові подробиці
Також Politeka писала, що непоправне сталося з другом Алли Пугачової, перші подробиці загадкової трагедії: "тіло знайшли на території..."