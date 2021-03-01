Екс-учасниця групи Little Big Анна Кастельянос знайдена мертвою у власній квартирі на Рибальському проспекті в Санкт Петербурзі

38-річну Ганну Каст виявили волонтери. Соотбщается, що останні півроку артистка була фактично прикута до ліжка через проблеми зі спиною. Про це пише телеграм-канал Mash на мийці.

Анна Каст і Олімпія Івлєва вразили глядачів у кліпі «Every day I'm drinking».

Вони були учасницями першого складу Little Big - і завоювали велику популярність, але потім покинули знамениту групу.

Як говорила сама Анна, причиною відходу стало негативне ставлення батьків в дитсадку, де вона працювала вихователькою. Крім участі в групі Прусикіна, Анна знімалася в кіно, вела заходи.

Little Big-Російська панк-поп-рейв-група, утворена в 2013 році в Санкт-Петербурзі. Колектив був висунутий від Росії на пісенний конкурс «Євробачення-2020». Група вперше заявила про себе 1 квітня 2013 року, випустивши кліп «Every Day I'm Drinking» на YouTube.

Шанувальники Анни Каст висловлюють свої співчуття родині артистки.

"Земля тобі пухом", " Царство небесного тобі, Земля пухом. Маленька людина з великим серцем", "Я в шоці", "Прощай", - пишуть на її сторінці в соцмережі.

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