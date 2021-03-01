Стало відомо, скільки українцям доведеться платити за газ у березні

Компанії-постачальники оприлюднили ціни на блакитне паливо для населення Цього місяця, враховуючи урядове обмеження на рівні 6,99 грн за 1 куб. м. про це повідомляє "ГазПравда".

Так, вартість газу для українців буде в межах від 6,70 до 6,99 грн за кубометр, залежно від газоснбжающей компанії.

Найнижча ціна в березні встановлена для споживачів енергетичної компанії "мегават Енерго сервісна компанія" — 6,70 грн за 1 куб. м, а також" Агросинтез Трейдинг " - 6,75 грн за 1 куб. м.

Ще кілька компаній встановили на березень ціни нижче граничного тарифу, визначеного Кабміном. Зокрема, "ПК "енергетичні ресурси України" - 6,80 грн за 1 куб. м, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" - 6,86 грн за 1 куб. м, ДП "Євода трейд", КП "Луцькводоканал" - 6,88 грн за 1 куб. м, "Газпромпостач" — 6,9 грн за 1 куб. м, "Волиньелектро збут" — 6,97 грн за 1 куб. м, а також "Закарпаття Енергозбут" — 6,97 грн за 1 куб. м.

Ціни інших постачальників газу (у тому числі регіональні газзбути, афільовані з облгазами), які обслуговують більшу частину населення України, не перевищують затверджену урядом граничну ціну і становлять 6,99 грн за 1 куб. м.

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