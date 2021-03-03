Це день всі чекають із завмиранням серця, чи стануть відомі пікантні подробиці життя в Букінгемському палаці

Як повідомляє Politeka.net, світова спільнота завмерла в очікуванні ефіру на телеканалі CBS 7 лютого, де вийде одне з найбільш вибухових інтерв'ю, яке торкнеться королівської сім'ї, пише DailyMail.

Фотографам вдалося зняти колишню королівську знать Меган Маркл і принца Гаррі в їхньому автомобілі в Каліфорнії, коли ті поверталися після інтерв'ю з Опрою Вінфрі.

На фото видно, що обидва і Меган і Гаррі виглядають не надто щасливими, їх міміка стримана і створює враження напруженості і стриманості.

На ексклюзивних зображеннях, отриманих DailyMail, 36-річний принц Гаррі за кермом Range Rover везе свою 39-річну дружину і 64-річну свекруху біля їхнього будинку в Монтесіто.

Герцог і герцогиня Сассекські виглядають засмученими, фото було зроблено за кілька годин до того, як з'явилися перші тизери інтерв'ю з Опрою.

З тизерів стало відомо, що в розмові з Опрою було порушено кілька педантичних для королівського палацу тем.

Можливо, пара переживає про те, що в розмові з Опрою спливли деякі небажані подробиці. У тизерах, зокрема згадано появу Маркл в сім'ї принца, а також так званий «мегсіт» - вихід пари з числа працівників кородлівського палацу.

Однозначно одне, інтерв'ю, яке вийде 7 лютого, зробить не надто благотворний вплив на мешканців Букінгемського палацу.

деякі експерти вважають, що через важкий стан 99-річного діда Гаррі, принца Філіпа, який був переведений в лікарню Святого Варфоломія в Лондоні для "тестування і спостереження за існуючим серцевим захворюванням", цілком ймовірно, що пара буде просити Опру і телеканал відкласти випуск інтерв'ю на більш сприятливий час.

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