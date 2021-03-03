Кількість жертв тисняви в університеті Болівії збільшилася

У лікарнях Болівії померли ще двоє студентів з Державного університету Ель-Альто, що впали з п'ятого поверху. Таким чином кількість жертв трагедії зросла до семи осіб, пише газета El Deber. Раніше повідомлялося про п'ять загиблих

Так, троє студентів померли на місці, ще четверо - в медзакладі. Їм було від 21 до 23 років. За інформацією видання, молоді люди, впали в результаті тисняви і зламаних огорож з висоти близько 17 метрів.

Одна з місцевих радіостанцій стверджує, що всі жертви вчилися на факультеті економіки і фінансів.

#DeÚltimo #Upea Vea el momento en que caen trágicamente 8 universitarios, hay muertos y heridos. (en desarrollo) pic.twitter.com/9KpUx0yyWi — Boris W. Míguez R. (@WebBolivia) March 2, 2021

Правоохоронці почали розслідування.

Момент студентської бійки був зафіксований камерами відеоспостереження університету, відеозаписи вилучила полліція. На знімках, крім іншого, зображена боротьба двох молодих людей, один з яких впав на землю з висоти 16,7 метра після того, як перила впали в результаті бійки.

На допит вже викликали охоронців університету. Поліцейські мають намір з'ясувати, чому керівництво вузу і охорона допустили скупчення людей в умовах пандемії. Також слідчі допитають учасників бійки біля огорожі.

Університет вже оприлюднив офіційну заяву про подію. Він заявив про "нещасний випадок" і пообіцяв надати допомогу сім'ям постраждалих.

Ель-Альто-мільйонне місто в західній частині Болівії, друге за величиною населення після Санта-Крус-де-ла-Сьєрра.

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