Відома модель Джоджо Бейбі, яку називають копією світської левиці Кім Кардашьян, показала форми, які зводять з розуму
Зірка демонструє пишну фігуру без будь-якого сорому, пише Politeka.net. До слова, красуня і прославилася завдяки тому, що не має комплексів з приводу своїх форм.
Цього разу модель позувала в боді відтінку капучіно з великим вирізом.
Тонкі бретельки вп'ялися в шкіру під вагою пишних форм. Тканина обтягнула тонку талію, а бюст ледь не вивалився з декольте.
Великі вирізи в районі стегон оголили сідниці.
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Джоджо продемонструвала нестрункі ніжки в кросівках.
Модель зробила високу зачіску, з великого пучка вибилося кілька пасом. Макіяж з довгими стрілками на повіках завершив образ.
Фото знаменитості не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості. Ймовірно, зірка отримала багато позитивних відгуків в особистому листуванні, адже її форми обпалюють.
Раніше ми писали, що Джоджо Бейба народилася сьомого листопада 1988 року. Зірку називають азіатсько-американською впливовою особистістю в інтернеті.
Річ у тому, що модель хвалилася фігурою, яка у неї є і ніколи не прагнула стати еталоном, як стрункі дівчата в Instagram
На жаль, вона піддавалася нападкам з боку онлайн-тролів, але з часом бодіпозитивна Джоджо перестала звертати на них увагу.
Зараз на її сторінку в Instagram підписані 10,2 мільйона осіб.
Нагадавши, модель плюс-сайз ДжоДжо Бейбі в одних стрінгах показала найапетитнішу частину
А ще Politeka писала, що модель плюс-сайз ДжоДжо Бейбі засвітила заповітний трикутник в бікіні і дещо ще
Також Politeka повідомляла, що копія Кардашьян ДжоДжо Бейбі прикувала погляди до "подружок" в безсоромному декольте