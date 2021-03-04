Відома модель Джоджо Бейбі, яку називають копією світської левиці Кім Кардашьян, показала форми, які зводять з розуму

Зірка демонструє пишну фігуру без будь-якого сорому, пише Politeka.net. До слова, красуня і прославилася завдяки тому, що не має комплексів з приводу своїх форм.

Цього разу модель позувала в боді відтінку капучіно з великим вирізом.

Тонкі бретельки вп'ялися в шкіру під вагою пишних форм. Тканина обтягнула тонку талію, а бюст ледь не вивалився з декольте.

Великі вирізи в районі стегон оголили сідниці.

Джоджо продемонструвала нестрункі ніжки в кросівках.

Модель зробила високу зачіску, з великого пучка вибилося кілька пасом. Макіяж з довгими стрілками на повіках завершив образ.

Фото знаменитості не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості. Ймовірно, зірка отримала багато позитивних відгуків в особистому листуванні, адже її форми обпалюють.

Раніше ми писали, що Джоджо Бейба народилася сьомого листопада 1988 року. Зірку називають азіатсько-американською впливовою особистістю в інтернеті.

Річ у тому, що модель хвалилася фігурою, яка у неї є і ніколи не прагнула стати еталоном, як стрункі дівчата в Instagram

На жаль, вона піддавалася нападкам з боку онлайн-тролів, але з часом бодіпозитивна Джоджо перестала звертати на них увагу.

Зараз на її сторінку в Instagram підписані 10,2 мільйона осіб.

Нагадавши, модель плюс-сайз ДжоДжо Бейбі в одних стрінгах показала найапетитнішу частину

А ще Politeka писала, що модель плюс-сайз ДжоДжо Бейбі засвітила заповітний трикутник в бікіні і дещо ще

Також Politeka повідомляла, що копія Кардашьян ДжоДжо Бейбі прикувала погляди до "подружок" в безсоромному декольте